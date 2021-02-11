Ученые нашли древнюю бронзовую руку с золотой манжетой и кинжалом 1 11.02.2021, 15:13

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Находка поразила археологов.

Археологи из Швейцарии сообщили об обнаружении необычного древнего артефакта — бронзовой руки с манжетой из золота вокруг запястья. Странная находка очень удивила ученых, пишет lenta.ua.

Артефакт, который хранится в архиве Бернской археологической службы, был изготовлен примерно три с половиной тысячи лет назад. Рядом с бронзовой рукой нашли фрагмент ребра человека, а также тонкий кинжал. "Перед нами самая старая известная науке фигура, представляющая собой часть человеческого тела. Бронзовая рука покоилась в могиле неизвестного аристократа, где были обнаружены и другие интересные предметы", — рассказывают швейцарские археологи, добавляя, что странные артефакты были обнаружены в окрестностях Преле.

Могила, в которой были найдены артефакты, сохранились в практически нетронутом виде — гробница 1500 — 1400 годов до нашей эры была построена поверх другого архитектурного объекта. Ученые уверены, что этот факт указывает на особый статус похороненного здесь человека. "Возможно, этот человек обладал очень высоким социальным статусом, или даже почитался в качестве своеобразного ожившего божества", — отмечают зарубежные исследователи, которые все еще не разобрались в загадке бронзовой руки из бронзового века.

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