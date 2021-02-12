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Заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС обрушили российский рубль

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  • 12.02.2021, 15:41
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Заявления Лаврова о разрыве отношений с ЕС обрушили российский рубль
Фото: Reuters

Деньги в РФ резко подешевели.

Продолжавшееся почти полторы недели укрепление российского рубля на Московской бирже оборвалось на торгах в пятницу, сообщает finanz.ru.

Курс доллара, накануне падавший до 3-недельного минимума, подскочил на 80 копеек за 2,5 часа, а евро снова поднялся выше отметки 90 рублей.

«Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом», - отмечает президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

В интервью «Соловьев Live» глава МИД сообщил, что хотя Россия не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно «быть готовой» к разрыву отношений с ЕС, если последуют новые «санкции, создающие риски для экономики в том числе в самых чувствительных сферах».

К 12.43 мск доллар с расчетами «завтра» на МосБирже подорожал до 74,4075 рубля (+80 копеек), а евро торговался по 90,06 рубля, прибавляя 70 копеек.

Накануне стало известно, что к обсуждению санкций в связи с делом Алексея Навального приступил Евросоюз, что «усилило давление» на рынок российского госдолга, пишут аналитики Сбербанк CIB.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, обновил минимум с апреля, опускаясь до 150,24 пункта. На торгах в пятницу было пробито и это дно - индекс теряет еще 0,29% и держится на отметке 149,8 пункта.

Новости о подготовке в ЕС новых персональных санкций против чиновников и близких к Кремлю бизнесменов сами большой роли не играют, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой: рынок боится не персональных санкций, а мер против государственных облигаций или секторов экономики.

«Но утренние заявления главы российского МИДа Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС лишний раз указывают, что перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики», констатирует Полевой.

При текущих ценах на нефть - выше 60 долларов за баррель Brent - равновесный курс доллара находится не выше 66 рублей, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

«Отклонение текущего курса (на 7 рублей, или 10%) обусловлено ожиданием жестких санкций. Рынок предполагает 50%-ную вероятность их введения», - оценивает он.

Вряд ли, считает Порывай, эта вероятность снизится до нуля, поэтому «лишь небольшая часть потенциала для укрепления рубля может реализоваться».

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