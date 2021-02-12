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ВОЗ: Все гипотезы о происхождении COVID-19 остаются актуальными

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  • 12.02.2021, 20:46
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ВОЗ: Все гипотезы о происхождении COVID-19 остаются актуальными
Тедрос Гебрейесуc

Тедрос Гебреисус сослался на экспертов ВОЗ, которые были направлены в Китай.

Всемирная организация здравоохранения по-прежнему не отметает ни одну из гипотез о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил в пятницу журналистам глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, передает «Радио Свобода».

"Возникли вопросы относительно того, что некоторые гипотезы были отброшены. Я хочу подтвердить, что все версии остаются открытыми для дальнейшего анализа и изучения", - сказал Гебреисус, сославшись на беседы с экспертами ВОЗ, направленными в Китай.

Ранее на этой неделе возглавляемая ВОЗ миссия в Китае заявила, что считает предположение о лабораторном происхождении вируса крайне маловероятным, поэтому больше его не рассматривает. Главными гипотезами эксперты назвали те, что связаны с происхождением вируса от летучей мыши и его возможной передачи человеку через другой вид животных.

"Мы всегда говорили, что это миссия не найдёт всех ответов, но она добавит важную информацию к тому, чтобы мы стали ближе к пониманию происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19", - отметил Гебреисус.

Соединённые Штаты заявили, что изучат выводы, представленные экспертами ВОЗ.

Предыдущая американская администрация президента Дональда Трампа не исключала, что коронавирус нового типа мог распространиться из лаборатории в китайском городе Ухань. Власти КНР это всегда категорически отрицали, подчеркивая, что Уханьский институт вирусологии не изучает родственные вирусы.

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