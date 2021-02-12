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Бюджет России будут спасать «печатным станком»

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  • 12.02.2021, 21:07
  • 3,419
Бюджет России будут спасать «печатным станком»
фото: PhotoXPress

План властей РФ трещит по швам по мере того, как инфляция ускоряется, а санкционные риски растут.

«Печатный станок» Банка России, запущенный для финансирования дефицита бюджета в прошлом году, останется в рабочем режиме, пишет finanz.ru.

ЦБ продолжит операции долгосрочного репо, снабжая банки рублевыми кредитами под залог долговых бумаг правительства РФ.

Запущенный летом прошлого года механизм сохранится, чтобы «банки чувствовали себя комфортно и понимали, что в любой момент они могут взять <…> средства в Центральном банке», заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Аукционы «длинного» репо необходимы из-за колебаний ликвидности в банковском секторе, пояснила она.

В конце прошлого года ЦБ залил в банковскую систему 817 млрд рублей дополнительных кредитов. Банки в свою очередь вложили 4,1 триллиона рублей в покупку облигаций федерального займа, латая «дыру» в федеральной казне размером 4,5% ВВП.

Деньгами ЦБ, таким образом, было профинансировано около 20% дефицита бюджета. В 2021-м регулятор продолжил вливания, и на январских аукционах выдал банкам еще 306 млрд рублей.

В бюджет-2021 Минфин заложил доходы на 18,76 трлн рублей и расходы на 21,52 трлн. Дефицит в размере 2,75 трлн рублей ведомство намерено покрывать исключительно за счет долга.

Но план размещений ОФЗ трещит по швам по мере того, как инфляция ускоряется, а санкционные риски растут. Из запланированного на первый квартал триллиона рублей к середине февраля Минфин смог занять только 120 млрд.

Помимо потоков Минфина на это влияет спрос на наличные, отметила Набиуллина. За прошлый год объем кэша в обращении подскочил на рекордные 25%, или почти 3 триллиона рублей.

В феврале банки вернулись к профициту ликвидности после того, как Минфин разом залил на депозиты 1,4 трлн рублей свободных остатков. Но развернуть потоки наличных пока не удалось: кэш продолжает утекать из банковской системы (100 млрд рублей с начала года).

Текущий профицит ликвидности - около 0,7 трлн рублей - сохранится до конца года, сказала Набиуллина. «Но возможны колебания, связанные с потоками наличных и потоками Минфина», - добавила она.

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