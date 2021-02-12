Евросоюз вновь оказался самым свободным от коррупции регионом мира 1 12.02.2021, 21:31

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Международное антикоррупционное движением Transparency International составило рейтинг.

Евросоюз вновь оказался наименее коррумпированным регионом мира, по версии рейтинга восприятия коррупции CPI 2020. Рейтинг опубликован международным антикоррупционным движением Transparency International, пишет euro-pulse.ru.

Евросоюз набрал 66 баллов из 100 возможных. Средний показатель по миру – 43 балла; две трети стран не смогли набрать 50 баллов .

Как и в прошлом году, в первой десятке рейтинга оказалось 6 стран ЕС.

Возглавила список Дания (88 баллов), первое место с ней разделила Новая Зеландия. Финляндия и Швеция оказались на 3-м месте (85 баллов); Нидерланды заняли 8-ю строчку (82 балла), а Германия и Люксембург разделили между собой 9-е место (80 баллов).

В рейтинге рассматривается 180 стран. Россия заняла 129-е место (в отличие от 137-го год назад), набрав 30 баллов. Такой же результат у Азербайджана, а также африканских стран Мали, Малави и Габона.

Рейтинг восприятия коррупции ранжирует страны мира по результатам опросов бизнесменов.

Составители рейтинга отметили, что за последние 10 лет большинство стран не смогло существенно улучшить свои показатели.

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