Чистая прибыль «Роснефти» в прошлом году упала почти на 80% 12.02.2021, 22:18

В компании связывают это с ограничениями на добычу, установленными соглашением стран ОПЕК+.

Чистая прибыль «Роснефти» в прошлом году упала почти на 80%. Газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет пишет о том, что она составила менее 150 миллиардов российских рублей. В компании связывают это с влиянием пандемии коронавируса и ограничениями на добычу, установленными соглашением стран ОПЕК+.

При этом в четвертом квартале производитель нефти отчитался о рекордной прибыли на фоне «положительного эффекта от сделок по проекту «Восток Ойл» и эффекта от неденежных факторов».

В частности, «Роснефть» купила несколько предприятий у Независимой нефтегазовой компании.

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