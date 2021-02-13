Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные по первым случаям COVID-19 13.02.2021, 9:08

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Что пытаются скрыть от экспертов в Ухане?

Китайские власти отказались предоставить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о первых случаях заражения коронавирусом, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Эта информация могла бы помочь узнать, когда и насколько массово вирус начал распространяться в Китае, отмечает издание.

По данным газеты, китайские власти отклонили запросы на предоставление данных о 174 ранних случаях COVID-19 в Ухане. Члены ВОЗ рассказали, что они предоставили свои собственные обширные анализы и интерпретации таких случаев. Изучить необработанные, изначальные данные экспертам не дали.

«Они показали нам несколько примеров, но это не то же самое, что получить их все, что представляет собой стандартное эпидемиологическое расследование»,— заявил австралийский микробиолог из группы ВОЗ Доминик Дуайер.

Коронавирус впервые был выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Делегация ВОЗ прибыла туда для расследования пандемии в середине января.

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