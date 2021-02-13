Навальный попросил Совет Европы принудить Кремль исполнить решения ЕСПЧ 13.02.2021, 11:46

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Это редкая процедура.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился в комитет министров Совета Европы с просьбой возбудить разбирательство в отношении России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по его делам. На соответствующее заявление представителей Навального, датированное 8 февраля, обратила внимание BBC.

В заявлении говорится, что российские власти выразили «абсолютное неуважение» к обязательству исполнять решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», а также по делу о задержаниях оппозиционера на митингах, которые в 2018 году суд признал политически мотивированными.

Кроме того, власти России даже не создали «видимость соблюдения своих обязанностей», а «неправомерное» осуждение по делу «Ив Роше» стало «инструментом в руках властей для продолжения» преследования Навального, следует из заявления.

В связи с этим Навальный попросил комитет министров Совета Европы принять временное постановление против властей России за «их постоянный отказ выполнять решения» по делам оппозиционера, а также начать разбирательство в рамках пункта статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Навальных по делу «Ив Роше», по которому политик получил 3,5 года условно. ЕСПЧ посчитал, что дело касается коммерческой деятельности и не может быть квалифицировано как уголовное преступление. ЕСПЧ также присудил Навальному 22 тысячи евро за необоснованное нахождение под домашним арестом по делу «Ив Роше».

Россия выплатила Навальному компенсацию, однако Верховный суд отказался отменять приговор оппозиционера. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Если решение суда не будет обжаловано, оппозиционер проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

В комитет министров Совета Европы входят представители всех 47 государств-членов организации. Как отмечает «Би-би-си», за всю историю комитет только один раз выставил на рассмотрение ЕСПЧ вопрос исполнения национальными властями решения суда. Это касалось решения в отношении азербайджанского оппозиционера и блогера Ильгара Мамедова, который не мог баллотироваться в президенты из-за наличия реального срока.

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