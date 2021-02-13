Квартирный вопрос Трампа: почему соседи хотят выселить экс-президента США 4 13.02.2021, 14:20

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Без определенного места жительства остался и бывший вице-президент Майк Пенс.

Соседи хотят запретить Трампу использовать принадлежащий ему клуб в качестве постоянной резиденции, а бывший вице-президент Пенс и его семья после отъезда из Вашингтона и вовсе остались без определенного места жительства, пишет Русская служба ВВС.

О том, что Дональд Трамп не имеет права постоянно проживать на территории своего частного клуба «Мар-о-Лаго» и должен уже в ближайшее время подыскать себе новое жилье, на этой неделе заявили сразу несколько адвокатов, представляющих интересы соседей бывшего президента США в городке Палм-Бич, штат Флорида.

«Мы считаем, что „Мар-о-Лаго“ может превратиться в место, которое постоянно будет привлекать его самых яростных и не уважающих закон сторонников», — заметил во время специального заседания городского совета адвокат Филип Джонстон, выступающий от имени общественной организации «Сохраним Палм-Бич», занимающейся охраной исторического наследия.

Адвокат Реджинальд Стамбо, представляющий интересы нескольких соседей экс-президента, напомнил, что в последние годы из-за частых визитов Трампа в принадлежащий ему клуб жители фешенебельного Палм-Бич столкнулись с перекрытием улиц, пробками на дорогах, закрытием местного аэропорта и беспрецедентными мерами безопасности. По словам юриста, его клиенты опасаются, что превращение частного клуба в постоянную резиденцию Трампа приведет к заметному снижению цен на недвижимость.

«В Палм-Бич выставлено на продажу множество прекрасных домов, и я уверен, что он может найти что-то, отвечающее его запросам», — уточнил адвокат Стамбо.

Главным аргументом юристов, впрочем, стал договор, подписанный Трампом с городскими властями еще в 1993 году. Согласно этому документу, будущий президент взял на себя обязательство не использовать клуб в качестве своей постоянной резиденции.

Какое соглашение нарушил Трамп?

Поместье «Мар-о-Лаго» во Флориде Трамп купил в 1985 году, заплатив $ 10 млн.

Территория размером почти в семь гектаров в свое время принадлежала Мэрджори Пост, одной из богатейших женщин в Америке. Дом, построенный в центре поместья в конце 20-х годов, считался вторым по величине в штате Флорида: в нем было 58 спален, 33 туалета и три бомбоубежища.

В 1980 году здание объявили историческим памятником.

Согласно завещанию Пост, в 1973 году поместье было передано в собственность федерального правительства США, но власти в Вашингтоне сочли расходы на его содержание слишком обременительными, и спустя восемь лет вернули подарок наследникам первой владелицы.

После долгих переговоров поместье, которым никто не занимался много лет, в качестве частной резиденции купил Дональд Трамп, и почти сразу же он занялся его перестройкой. Дом был расширен за счет пристройки бального зала площадью почти в 2 тыс. квадратных метров, обустроены дополнительные комнаты, теннисный корт и открытый бассейн с видом на Атлантический океан. Позднее к территории поместья был присоединен гольф-клуб.

После серии банкротств в начале 1990-х будущий президент попытался было распродать поместье по частям, построив на его территории несколько частных домов, но не смог получить разрешение от мэрии Палм-Бич.

Вместо этого Трамп предложил превратить свою резиденцию в закрытый частный клуб. На первых слушаниях в городском совете, прошедших в мае 1993 года, личный адвокат будущего президента Пол Рампелл представил проект клуба, одновременно заверив, что сам Трамп и члены его семьи в будущем не собираются жить в «Мар-о-Лаго».

«Еще один вопрос, который мне часто задают, это будет ли Трамп продолжать жить в „Мар-о-Лаго“, — сказал юрист. — Нет, за исключением того, что он будет членом клуба и, соответственно, сможет пользоваться гостевыми комнатами».

Соглашение с городскими властями предусматривало в числе прочего ограничение числа членов клуба (не более 500 человек), парковочных мест для их автомобилей, а также главный пункт, на который сейчас ссылаются адвокаты новых соседей Трампа: члены клуба могут жить на территории поместья не более семи дней подряд лишь три раза в год, а всего срок их пребывания в «Мар-о-Лаго» не может превышать 21 день в году.

Юридические представители Трампа и сам будущий президент этот договор подписали.

Частный клуб достаточно быстро стал одним из самых престижных в США. Стоимость вступительного взноса сегодня составляет $ 200 тыс. Помимо этого, члены клуба должны платить ежегодный взнос в $ 14 тыс., а гости, останавливающиеся в «Мар-о-Лаго» на одну ночь, заплатят $ 2 тыс. за комнату.

По оценке журнала Forbes, нынешняя стоимость поместья составляет $ 160 млн, и частный клуб до сих пор остается одним из немногих активов Трампа, по-прежнему приносящих доход своему владельцу. Только в 2019 году, например, поместье отчиталось о прибыли в $ 21,4 млн.

Почему соседи хотят выселить Трампа?

За последние 25 лет Дональд Трамп показал себя довольно беспокойным соседом.

В 1995 году, например, он подал первый судебный иск против властей округа, потребовав изменить маршруты самолетов, вылетающих из международного аэропорта Палм-Бич. По утверждению представителей будущего президента, производимый авиалайнерами шум мешает гостям частного клуба. В суде было достигнуто мировое соглашение, согласно которому Трамп в числе прочего получил от окружных властей право на льготную аренду территории площадью почти в гектар: именно там впоследствии был открыт «Международный гольф-клуб Трампа».

В 2010 г. будущий президент вновь подал в суд на аэропорт, потребовав остановить строительство второй взлетной полосы, а в 2015-м еще раз обратился к судебным властям, заявив, что полеты «создают неприемлемый уровень шума, выхлопов и загрязнения» в «Мар-о-Лаго». Ущерб Трамп оценил в $ 100 млн, но суд иск отклонил.

В 1997 году будущий президент попытался подать в суд на городские власти, заявив, что мэрия Палм-Бич замечена в дискриминации евреев, в то время как значительная часть членов его клуба является иудеями.

Самым известным, впрочем, стал спор между Трампом и мэрией города по поводу высоты и размеров государственного флага. В 2006 году бизнесмен воздвиг на территории клуба флагшток высотой 24 метра, на котором развевался американский флаг размером 6×9 метров.

После этого мэрия официально известила его, что городские правила запрещают установку флагштоков высотой более 13 метров, потребовав убрать сооружение. Городской совет также обязал Трампа выплачивать штраф в размере $ 1250 в день до тех пор, пока флагшток не будет демонтирован.

В ответ бизнесмен подал в суд, но дело в итоге закончилось мировым соглашением. Трамп согласился укоротить флагшток, мэрия отказалась от финансовых претензий, но обязала его вместо уплаты штрафа перевести в качестве пожертвований $ 100 тыс. благотворительным организациям, помогающим ветеранам.

После победы Трампа на президентских выборах поместье получило неформальный титул «летней резиденции» главы Белого дома. За четыре года Трамп 30 раз посещал «Мар-о-Лаго», проведя там в общей сложности 99 дней. В январе 2017 года вокруг Палм-Бич была введена бесполетная зона радиусом более 50 км, а сотрудники Секретной службы США ввели особый пропускной режим для лодок и яхт в непосредственной близости от клуба.

Во время президентских визитов близлежащие улицы перекрывались, все работники клуба «Мар-о-Лаго» проходили личный досмотр. Ближайший к клубу аэропорт Лантана регулярно объявлял о полном прекращении любых полетов.

Протесты местных жителей вызвало строительство вертолетной площадки на территории поместья и планы президента по возведению специального пирса для океанских прогулок. Разрешение на строительство пирса местные власти так и не дали, а вертолетную площадку объявили «временным сооружением», пообещав снести сразу же после окончания президентского срока Трампа.

Осенью 2019 года он объявил о смене «прописки», официально переехав из Нью-Йорка в Палм-Бич. Причиной стали налоговые претензии прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

В декабре прошлого года адвокат Реджинальд Стамбо направил первое письмо городским властям, обвинив Трампа в нарушении договора, подписанного им в 1993 году. Еще одну жалобу юрист передал в Секретную службу США, заявив, что чрезмерные, по его мнению, меры безопасности, создают проблемы для местных жителей.

Что говорят адвокаты Трампа?

На этой неделе во время специального заседания городского совета Палм-Бич выяснилось, что бывший президент вовсе не собирается покидать территорию своего клуба.

По утверждению адвоката Джона Мэриона, представляющего интересы Трампа, соглашение, подписанное в 1993 году, распространяется только «на членов и гостей клуба», а бывший глава государства теперь является одним из сотрудников поместья.

«Он сейчас президент „Мар-о-Лаго“, — уточнил юрист. — Он был президентом до того, как стал президентом Соединенных Штатов, и теперь он опять является президентом клуба».

Обязанности Трампа, как уточнил его адвокат, включают в себя ежедневный контроль за состоянием дел в поместье, наблюдение за сотрудниками, проверку финансовых документов и встречу гостей клуба.

«Он ведет себя очень активно, — поделился адвокат. — Если описывать это, то этот парень, когда он обходит территорию, ведет себя как мэр города Мар-о-Лаго… Это его дом».

На первом заседании горсовета мэрия Палм-Бич пока не стала принимать решения о том, сможет ли Трамп продолжать использовать свой клуб как постоянную резиденцию. Обеим сторонам предложено подготовить новые аргументы до начала апреля, когда городские власти обещают вынести окончательное решение.

При чем тут Майк Пенс?

По случайному совпадению, жилищный вопрос после ухода из Белого дома пришлось решать и бывшему вице-президенту Майку Пенсу.

По сообщениям американских СМИ, после отъезда из Вашингтона он оказался бездомным, и сейчас пользуется гостеприимством своих друзей в штате Индиана. В конце января, например, Пенс и его жена Карен на несколько дней поселились в гостевом домике губернатора штата Эрика Холкомба.

Пенс в течение 13 лет работал в Конгрессе США, а с 2013 по 2017 год занимал пост губернатора штата Индиана. После победы Трампа на выборах переехал в официальную резиденцию вице-президента США — Военно-морскую обсерваторию в центре Вашингтоне.

Собственного жилья у семейства Пенс до сих пор нет, хотя, как считают в Вашингтоне, сейчас он вполне может себе это позволить: зарплата вице-президента США составляет $ 235 тыс., а после ухода в отставку ему полагается солидная пенсия и другие льготы.

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