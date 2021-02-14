По заграничному спецподразделению Лукашенко нанесен превентивный удар 15 14.02.2021, 9:39

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Иллюстрационное фото

9-й отдел ГРУ Генерального штаба создавался для ликвидации политических оппонентов за рубежом.

Интернет взорвала информация о специальном военном подразделении для выполнения любых, даже самых грязных приказов Лукашенко – в том числе и убийств политических оппонентов за границей. Работники, в частности, должны владеть английским, а также польским или литовским языками, говорится в статье на сайте «Белсата».

Способны ли белорусские спецслужбы успешно проводить операции по ликвидации противников режима на территории других государств? Чем занимались белорусские спецслужбы в последние годы на территории Польши? Связаны ли они с убийством Павла Шеремета в Украине?

9-й отдел Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба. Подразделение, в задания которого входит в том числе ликвидация политических оппонентов Александра Лукашенко за пределами Беларуси, было создано в 2014 году по инициативе начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майора Олега Белоконева. Такую информацию обнародовала инициатива «ByPol».

Комментирует Игорь Лобан, инициатива «ByPol»:

«Что касается оплаты, вряд ли мы можем говорить, что она сильно отличается от оплаты обычных военнослужащих контрактной службы. Касательно отбора, он ведется среди специалистов, которые будут готовы выполнить поставленные перед ними задачи и из которых можно слепить специалистов самого высокого уровня. По информации, которую мы сейчас имеем, они заняты именно подготовкой, шлифованием своих навыков».

«ByPol» утверждает, что каждый работник подразделения обязан пройти обучение на военно-дипломатическом факультете Военной академии либо в Институте национальной безопасности КГБ. Кроме агентурных дисциплин, за три года обучения необходимо усвоить два иностранных языка – как правило английский и польский или литовский. Что намекает на направленность деятельности военной единицы. Мы обратились за комментарием к бывшему польскому антитеррористу и работнику спецслужб.

Анджей Мрочек, Центр исследования терроризма коллегиума Цивитас, Польша:

«За последние несколько лет спецслужбы публиковали в СМИ случаи задержания лиц белорусской национальности, которые выполняли разведданные задания на территории Польши. Также Агентство внутренней безопасности Польши несколько лет назад задержало своего работника, который вошел в дружеский контакт с женщиной, подозреваемой в работе на белорусские спецслужбы. Так что последние несколько лет мы можем наблюдать определенную интенсификацию работы белорусских спецслужб на территории Польши».

В тот же момент некоторые специалисты информацию о подготовке к физическому устранению оппонентов режима Лукашенко на территории других стран воспринимают довольно сдержанно.

Лауринас Кащунас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы:

«На этот проект мы должны смотреть с близи и видеть процесс, который нам может угрожать. Или, может быть, это еще одна провокация? Все здесь может быть. Анализ мы, конечно, сделаем. Но я думаю, что это больше инструмент запугивания. Чтобы критики молчали, чтобы политики не были столь принципиальными».

Правда, после публикации аудиозаписи, на которой бывший глава КГБ Вадим Зайцев в 2012 году говорит о планах физического устранения Павла Шеремета, появление специального подразделения для выполнения подобных задач не выглядит чем-то невероятным. Тем более Шеремета убили в Киеве в 2016-ом –через два года после предполагаемого создания 9-го отдела ГРУ Генштаба. Теперь в Украине будут рассматривать и возможный белорусский след в убийстве известного журналиста.

Игорь Лобан, инициатива «ByPol»:

«Спецоперации за границей готовятся очень долго. И если говорить о русскоязычных странах, то это будет сделать проще, чем в стране Европейского Союза, например. Ведь подготовка занимает очень долгое время: разработка легенды, задания, отработка и разведка возможных мест проведения операции. Поэтому все зависит от места и лица, которое требуется нейтрализовать».

Анджей Мрочек, Центр исследования терроризма, Коллегиум Цивитас, Польша:

«В прошлом были сигналы, что из Беларуси присылают исполнителей таких своеобразных приговоров. Это российская школа. Если мы посмотрим на уничтожение нежелательных лиц российскими спецслужбами, подобным образом выглядит и тайная работа белорусских спецслужб на территории Польши. Обезвреживание или сбор компрометирующей информации на граждан Беларуси за границей: то, что существенно интенсифицировалось в последнее время по причине внутренней ситуации в Беларуси. Соответственно, высылаются лица для мониторинга деятельности людей, которые могут потенциально создавать угрозу для режима Лукашенко».

В целом, история белорусско-польского противостояния спецслужб насчитывает много случаев разоблачения иностранных агентов как белорусской, так и польской сторонами. Последний случился как раз в декабре 2020 года, когда белорусская сторона заявила о попытках вербовки польскими спецслужбами двух белорусских офицеров, которые были в Польше на службе. Правда, о многих случаях нет сведений. И тем более ценна сейчас информация, которую опубликовали в «ByPol».

Игорь Лобан, инициатива «ByPol»:

«То, что мы получили эту информацию и тот посыл, который мы сделали Генеральному штабу, говорит о том, что мы знаем этих людей, эти лица уже не будут в ближайшее время направлены для выполнения таких операций. Ведь их деанонимизация приведет к исключению их из использования за пределами страны».

В тот же момент, как показывает практика, спецслужбы могут за деньги нанимать людей, вообще не связанных с агентурой, для выполнения разного рода грязных заданий вроде избиения определенных лиц, их запугивания или кражи вещей и информации.

Анджей Мрочек, Центр исследования терроризма, Коллегиум Цивитас, Польша:

«Белорусские силовые структуры однозначно не простили поведения своих бывших работников, сбежавших на территорию Польши и здесь ведущих определенную информационную и образовательную деятельность. Соответственно, эти люди – в определенной опасности, так как белорусские генералы в связи с этой ситуацией могли решить провести операции на территории Польши. И поэтому надо быть осторожными».

Очевидно, появление в игре режима Лукашенко с Западом инициативы честных белорусских силовиков серьезно раздражает нелегитимного правителя Беларуси. Однако публикация настолько секретных планов режима свидетельствует о том, что далеко не всем даже на высоких должностях в силовом блоке нравится то, что сейчас происходит в стране.

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