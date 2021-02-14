«Люблю Беларусь!»: 14 февраля акции проходят по всей стране (Онлайн) 1 14.02.2021, 11:42

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Белорусы протестуют и признаются в чувствах к своей Родине.

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, белорусы снова выходят на воскресные акции протеста.

Патриоты признаются в своих чувствах к Родине и готовности освободить ее от Таракана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций 14 февраля в Беларуси.

12:02 Партизаны пожелали хорошего протестного и праздничного дня жителям Барановичей.

11:59 Национальные флаги в День всех влюбленных появились в Светлогорске и Минске.

11:57 Гродненская Ольшанка, Вилейка, Дражня и Раков вышли на воскресные акции солидарности!

11:50 Партизаны по всей Беларуси украсили города ко Дню святого Валентина.

11:49 «Победа, как весна. Не за горами!» Жители Вилейки тоже вышли на акцию.

11:19 Жители Антоновской-Захарова-Пулихова объединились и провели акцию в День всех влюбленных. «Присоединяйтесь! Мы все - одна семья, мы - белорусы!», — призвали участники акции.

10:43 Жодинцы провели акцию «Беларусь в моем сердце». В День святого Валентина жители города признались в любви к своей Родине.

10:17 Представители белорусской диаспоры в Москве вышли в поддержку соотечественников на родине. «Режим, берегись гнева и ярости народа, который взвинчен, как часовая пружина!», — заявили участники акции.

9:45 В Токио с самого утра прошел марш солидарности с Беларусью. По японской столице двигалась колонна с бело-красно-белыми флагами.

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