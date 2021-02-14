На базе отдыха под Смолевичами ОМОН задержал музыкантов группы «Разбітае сэрца пацана» и зрителей

На базе отдыха под Смолевичами ОМОН задержал музыкантов группы «Разбітае сэрца пацана» и зрителей6
- 14.02.2021, 12:47
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Всего было задержано 67 человек.
На базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе вечером 13 февраля задержаны участники и зрители концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band, сообщают naviny.online.
В местном чате сообщается, что всего задержано 67 человек, они были доставлены в РОВД.
По неофициальной информации, в отношении задержанных составлены протоколы. Не менее четырех человек отпущены до суда. Остальных, судя по всему, доставили в ИВС.
Задержание проводил ОМОН. До РОВД многие задержанные добирались на собственных автомобилях в сопровождении омоновцев.
Отмечается, что мероприятие на базе отдыха «Огонек» было не концертом в полном понимании этого слова, а публичной репетицией — билеты не продавались, гастрольное удостоверение не оформлялось.