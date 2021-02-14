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Нобелевская лауреатка Ольга Токарчук: Бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусок

  • 14.02.2021, 13:23
Нобелевская лауреатка Ольга Токарчук: Бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусок
Ольга Токарчук

Польская писательница поддержала белорусских женщин.

Польская писательница и нобелевская лауреатка Ольга Токарчук поддержала белорусок, выходящих на протесты. Слова восхищения она высказала в интервью российскому изданию "Медуза".

"Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа, — призналась Ольга. — Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире.

Напомним, Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию в 2019 году.

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