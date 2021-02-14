Нобелевская лауреатка Ольга Токарчук: Бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусок
- 14.02.2021, 13:23
Польская писательница поддержала белорусских женщин.
Польская писательница и нобелевская лауреатка Ольга Токарчук поддержала белорусок, выходящих на протесты. Слова восхищения она высказала в интервью российскому изданию "Медуза".
"Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа, — призналась Ольга. — Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире.
Напомним, Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию в 2019 году.