Нобелевская лауреатка Ольга Токарчук: Бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих белорусок 14.02.2021, 13:23

Ольга Токарчук

Польская писательница поддержала белорусских женщин.

Польская писательница и нобелевская лауреатка Ольга Токарчук поддержала белорусок, выходящих на протесты. Слова восхищения она высказала в интервью российскому изданию "Медуза".

"Я бесконечно восхищаюсь десятками тысяч протестующих женщин, которые берут на себя смелость защищать мужчин от нападений ОМОНа, — призналась Ольга. — Я думаю о белорусских женщинах-политиках, имена которых стали символом борьбы за демократию и о которых говорят во всем мире.

Напомним, Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию в 2019 году.

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