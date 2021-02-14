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В японской Фукусиме зафиксировали повторное землетрясение

  • 14.02.2021, 13:29
В японской Фукусиме зафиксировали повторное землетрясение
Иллюстрационное фото

Магнитуда составила 5,2 балла.

В японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство (перевод — nv.ua).

Толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 по Минску), очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой. Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги, угрозы цунами не возникло.

В субботу, 13 февраля, возле японского побережья префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3. Количество пострадавших превысило 120 человек — многие из них получили травмы при падении. Данных о погибших нет.

По данным Kyodo, в результате землетрясения без электричества остались около 900 тысяч домов. К утру без света оставались несколько сотен зданий в Фукусиме.

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