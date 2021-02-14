В некоторых белорусских школах убрали бесплатные обеды 12 14.02.2021, 14:16

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Иллюстрационное фото

Первыми пришли сообщения из Речицы.

В Речице родители столкнулись с неприятным моментом: им сообщили, что обеды в школе и детских садах теперь придется полностью оплачивать, хотя раньше они были для школьников бесплатными, а для детсадовцев — с 50%-ной скидкой. «Сегодня после обеда классный руководитель объявила: с сегодняшнего дня обеды платные», — рассказала 12 февраля одна из жительниц Речицы. Журналисты tut.by узнали, в чем дело.

Оказалось, что Речица теперь не относится к зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Но не только ее исключили из перечня населенных пунктов, находящихся в зонах проживания с периодическим радиационным контролем.

Что это за перечень?

Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, пересматривается один раз в пять лет и корректируется в зависимости от изменения радиационной обстановки, в том числе с учетом данных уточняющего радиологического обследования территории населенных пунктов.

При подготовке перечня используются сведения Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды плотности загрязнения почв цезием-137, стронцием-90, плутонием-238, 239, 240, а также данные «Каталога средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Беларуси».

Затем публикуется документ — постановление Совета министров. Так, согласно новому — от 8 февраля 2021 года № 75 — из зоны радиоактивного загрязнения в Беларуси исключен 171 населенный пункт, в котором проживает более 100 тысяч человек.

В основном это мелкие деревни, но есть и крупные, такие как Славгород, Речица и поселок Василевичи.

В Гомельской области количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, уменьшилось на 83, в Могилевской — на 38, в Брестской — на 10, в Гродненской — на 18, в Минской области — на 22.

Чего теперь лишатся речичане и другие?

На жителей, исключенных из перечня населенных пунктов, теперь не распространяется закон «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», который предоставляет некоторые льготы. Например, бесплатное питание для детей.

А еще — отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 календарных дней, льготы абитуриентам при поступлении, а для школьников — бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год и бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

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