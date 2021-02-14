В Москве и Петербурге женщины с цветами и сердечками стали в цепи солидарности 6 14.02.2021, 14:39

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Акции проходят в поддержку Юлии Навальной и всех политзаключенных.

В центре Москвы на улице Арбат 14 февраля - в день святого Валентина, который считается днем влюбленных - женщины организовали цепь солидарности с политзаключенными, сообщает svoboda.org.

По оценке нашего корреспондента, в цепи сейчас стоят больше 80 человек. Фото: @mbkhmedia pic.twitter.com/3jdSMKSmIi — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 14, 2021

В руках у участниц акции - красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы.

В приглашении на акцию говорилось: "В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным - всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".

Среди упомянутых женщин, которые подвергаются преследованиям со стороны властей - художница и феминистка Юлия Цветкова, политики Любовь Соболь и Юлия Галямина, активистки Мария Алехина и Люся Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко и другие. Против всех них возбуждены уголовные дела, как считают активистки, по политическим мотивам.

"Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в овд и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алехиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным" - говорится в сообщении.

В цепи солидарности уже более 160 человек, их количество увеличиваетсяhttps://t.co/vXEZFlc5Ur



Фото: Алексей Абанин pic.twitter.com/G3Ndm6gHG5 — Дождь (@tvrain) February 14, 2021

"Цепь солидарности" организовали и активистки в Петербурге.

Примерно 25 девушек - женская цепь солидарности в Петербурге. pic.twitter.com/L7LvNh4rlm — Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021

В акциях участвуют десятки людей.

Формат женских цепей солидарности появился в Беларуси во время акций протеста 2020 года.

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