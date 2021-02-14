В Литве потребовали от России почти триллион долларов репараций 7 14.02.2021, 15:06

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Это — компенсация ущерба за годы советской оккупации.

Бывший спикер Сейма Литвы, «отец литовской независимости» Витаутас Ландсбергис заявил в студии портала Delfi.lt о необходимости требовать от России возмещения ущерба, причиненного советской оккупацией. Ландсбергис напомнил, что 13 июня 2000 г в Литве был принят закон «О возмещении ущерба, причиненного в результате оккупации СССР». Ландсбергис подчеркнул, что этот вопрос нужно поднимать и далее — «иначе мы предадим сами себя, свои принципы и все еще действительный закон».

«Этот вопрос нужно поднимать постоянно, как это записано в законе. Необходимо постоянно информировать Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и ЕС о том, как продвигается решение этой проблемы, и какую поддержку мы получаем от данных международных организаций. Первым уровнем такой поддержки был бы ответ на нашу информацию. Это бы означало, что международные организации также следят за ситуацией по вопросу. Но хотим ли мы этого, последовательно ли работаем над этим — уже другой вопрос. Закон был принят довольно давно, 20 лет назад. Менялись власти, некоторые правительства были склонны угождать России и слушать разных крикунов, их истерики или демагогию: что сегодня-завтра вы не получите, поэтому забудьте. А нам следовало бы исходить из принципа, что когда-нибудь этот вопрос будет решен. Каким бы ни было его решение: достаточная компенсация или какая-то символическая компенсация, примирение, мирный договор. Если когда-то Россия была очень бедной, несчастной и нуждающейся, то я уже говорил — мы можем начать переговоры с 1 доллара. Нас обвиняли, что мы хотим нажиться на страданиях нашего народа. Возмещение ущерба — это не нажива, это вопрос справедливости. Литва могла бы и не требовать полного возмещения или таких сумм репараций или компенсаций, какие на самом деле должны быть выплачены. Но Литва хочет об этом говорить, она обязана это делать по закону», — сказал Ландсбергис.

В беседе также приняла участие бывшая председатель «Межведомственной комиссии по оценке ущерба, причиненного Литве советской оккупацией» Раса Будбергите. В свое время эта комиссия насчитала сумму ущерба в 80 миллиардов литов (около € 20 млрд).

«Я хочу сказать, что мы подсчитали только прямой ущерб, что и составило эти 80 миллиардов литов. На самом деле было подсчитано, что ущерба нанесено гораздо больше. Я сейчас не помню цифр, у меня нет материалов — но речь идет точно не о 20 миллиардах долларов США. Это лишь прямой ущерб, а на самом деле ущерб был гораздо больше. В материалах комиссии констатировано, что речь идет о нескольких сотнях миллиардов. Мы скромно ограничились лишь прямым ущербом, который был причинен нашему государству и нашему народу. Мы шли по сегментам и разделяли, какой ущерб был причинен жителям Литвы репарациями, принудительными работами, ссылками, какой ущерб был причинен нашему государству, нашей природе и культуре. Я помню, что такие сегменты были, мы все это считали по определенной утвержденной международной методике расчета. Насколько данная методика обоснована научно? Сегодня я не могу утверждать, что она была хорошо адаптирована для этого. Но что могли, мы сделали», — сказала Будбергите.

Работа комиссии не была доведена до конца. «Мне жаль, что мы все еще говорим о том, что надо подсчитать, чтобы хотя бы знать точно. И речь идет не о сумме, а о том, что наш народ, наше государство должны точно знать, как проходила оккупация, которую Россия не признает до сих пор, и что мы были государством-донором, а не то, что доказывают их пропагандисты, что якобы они сделали добро, а мы хотим нажиться. Я категорически с этим не согласна и разделяю мнение политиков, которые последовательно работают, чтобы добиться возмещения ущерба», — подчеркнула Раса Будбергите.

«Подчеркну сумму — 800 миллиардов долларов. Чтобы людям было легче себе это представить, общий валовой внутренний продукт Литвы за один год составляет около 50 миллиардов. Следовательно, мы говорим о ВВП современной Литвы за несколько лет. К прямому ущербу тогда были причислены убийства жителей Литвы, ущерб, причиненный геноцидом, репрессиями и преследованиями сопротивленцев. А еще ущерб, связанный с национализацией имущества населения, насильственным сгоном в колхозы, экспроприацией ценных бумаг юридических лиц и многим другим. Вынужденная эмиграция, ущерб общественным организациям и т. д. Множество критериев и косвенный ущерб, рассчитанный по методике Объединенных Наций, который достигает 800 миллиардов долларов США», — сказал журналист Эдмундас Якилайтис, ведший беседу.

Отвечая на вопрос, как истребовать с России эти деньги, Ландсбергис сказал: «Первое условие и первый способ — говорить самим. Говорить с миром, говорить с Россией, даже если она захлопывает дверь и затыкает уши. Все равно надо постоянно говорить. Мы делали это в 1990 году, когда господин Горбачев из Москвы нам заявил, что никаких переговоров не будет. Что мы ведем переговоры только с иностранными государствами, а вы являетесь нашей частью, провинцией, и с вами переговоров не будет, точка. Мы могли бы замолчать, но не замолчали. Мы сказали: «Вы ошибаетесь, мы — независимое государство и предлагаем решать вопросы путем переговоров». Чтобы решить, надо разговаривать. Началась такая игра потому, что им пришлось отступить от позиции, что они никогда не пойдут на переговоры с Литвой. Переговоры начались тем же летом. Мы последовательно работали, постоянно апеллировали, выступали с предложениями, призывали обсудить тот или иной вопрос в двустороннем формате. И все эти предложения документировали. Они документировались и издавались в виде книг. Вот предложения Литвы, как урегулировать отношения между Литвой и Советским Союзом… На обороте почти каждого нашего предложения была пометка, что ответ не получен. Но когда получилась целая книга, сколько Литва прилагает усилий, чтобы о чем-то конкретно договориться — иногда они начинали, им нужно платить зарплату военным, платить пенсии через Банк Литвы, они были вынуждены говорить. И мы соглашались: «Пожалуйста, мы можем оказать вам эту услугу. Вы переводите деньги нам, мы платим вашим военным «. Так понемногу начались переговоры, которые мы уже назвали переговорами. Мир понял, что начались переговоры. И попытки Москвы возразить, что это не переговоры, а лишь контакты, никто не воспринимал всерьез».

В сентябре 2018 года Литовский центр изучения геноцида и сопротивления выступил с заявлением о том, что республика в первое послевоенное десятилетие советской оккупации была финансовым донором СССР, а не иждивенкой. Сотрудники учреждения заявили, что в 1948 году из Литвы в Москву перевели более 1,5 млрд рублей. По словам исследователя центра Виды Комичене, в советское время Литва была донором Москвы, то есть давала больше средств, чем брала. Деньги из Литвы советские власти использовали на финансирование лесохозяйственной, бумажной, пищевой, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, текстильной промышленности СССР, геологии и различных министерств. Комичене сказала, что полгода провела в центральном архиве республики, где собирала данные о том, какой именно ущерб был нанесен Литве в советское время.

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