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Содержащийся в СИЗО российский военный напал на сотрудника «Лефортово»

  • 14.02.2021, 15:41
  • 3,474
Содержащийся в СИЗО российский военный напал на сотрудника «Лефортово»

Руслан Артыков мог не выдержать стресса.

Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый по статье о "госизмене в пользу Украины", напал на сотрудника в следственном изоляторе "Лефортово". Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, сообщает "Немецкая волна".

По ее словам, у Артыкова наблюдались проблемы со здоровьем, его доставляли в тюремную больницу. "Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное", - сказала она журналистам, описывая ситуацию с нападением.

Видеоматериалы направили в СК РФ

Меркачева добавила, что заключенного поместили в карцер, а видеоматериалы произошедшего направили в Следственный комитет РФ. По словам правозащитницы, других нападений на сотрудников "Лефортово" за время своей работы она не помнит.

Старший лейтенант Руслан Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа в городе Аксай Ростовской области, напоминает агентство ТАСС. В ноябре 2019 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) его задержали. Спецслужба подозревает военного в сборе секретных сведений по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, речь могла идти о данных, "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ возбудило уголовное дело по статье о государственной измене. Позднее по решению суда Артыкова поместили в "Лефортово".

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