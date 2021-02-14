В Санкт-Петербурге возродились католические мессы по-белорусски 14.02.2021, 19:30

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С инициативой выступили местные белорусы.

14 февраля в Санкт-Петербурге возобновились католические мессы по-белорусски.

Первая за долгое время белорусскоязычная месса прошла в приходе Успения Пресвятой Девы Марии – в часовне Блаженного Теофилюса Матулёниса, который в 1928–1943 годах был вспомогательным епископом Могилевским, передает «Белсат».

Служил ее настоятель костела Януш Прусиновский, который ранее некоторое время нес служение в белорусском Сенно и с тех пор знает белорусский язык. С инициативой служения мессы по-белорусски выступили местные белорусы. Проводили ее с помощью пособия, изданного в Санкт-Петербурге в 2006 году, когда в приходе служил белорусский ксендз Сергей Суринович.

Во время службы почтили память Тересы Ширмы, которая принимала активное участие в жизни прихода, издавала по-белорусски газету «Krynica» и вела программы на белорусском языке на Петербургском христианском радио «Мария», а после августа 2020 года регулярно участвовала в акциях протеста возле консульства Беларуси в Санкт-Петербурге. Она умерла 5 февраля.

Служить мессу по-белорусски планируется каждое второе воскресенье месяца. Сегодня в ней приняли участие около 20-ти человек.

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