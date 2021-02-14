В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-193
- 14.02.2021, 19:41
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Миссия ВОЗ завершила миссию в Китае.
Изначально коронавирус мог быть распространен летучими мышами на юге Китая и в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times, передает РБК.
Он рассказал, что коронавирусная инфекция от летучих мышей попала на ферму с дикими животными, где ей могли заразиться обитавшие там циветы, хорьки, барсуки, енотовидные собаки.
«Либо люди, которые там [на ферме] работали, заразились и завезли вирус на рынок, либо они поставили на рынок зараженных животных», — добавил Дасзак.
Дальнейшее распространение коронавирус получил после того, как попал на рынок в Хуанане или в Ухане, заключил он.
Ранее французский вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Он добавил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань.
Миссия ВОЗ, в свою очередь, исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей.