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16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

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  • 14.02.2021, 20:18
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16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси

Самым талантливым студентам выплачивается стипендия.

16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам, сообщает naviny.online.

Вильнюсский университет до конца февраля 2021 года продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию в размере 300 евро в месяц в течение первого года обучения.

Университет Виадрина в Германии (Франкфурт-на-Одере) открывает специальную программу для репрессированных белорусских студентов, знающих немецкий: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.

В рамках инициативы «Солидарность с Беларусью» Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 — ученым и 15 — репрессированным преподавателям.

Также 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года.

Каунасский университет имени Витовта Великого выделяет 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам.

Также проект «Честный университет», который сотрудничает с фондами солидарности, белорусами зарубежья, международными организациями и партнерами, предоставляет пострадавшим от репрессий студентам академическую, юридическую и материальную помощь.

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