16 зарубежных университетов помогают репрессированным студентам из Беларуси 3 14.02.2021, 20:18

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Самым талантливым студентам выплачивается стипендия.

16 зарубежных университетов предоставляют помощь репрессированным белорусским студентам, сообщает naviny.online.

Вильнюсский университет до конца февраля 2021 года продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам. Самые талантливые студенты получат стипендию в размере 300 евро в месяц в течение первого года обучения.

Университет Виадрина в Германии (Франкфурт-на-Одере) открывает специальную программу для репрессированных белорусских студентов, знающих немецкий: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.

В рамках инициативы «Солидарность с Беларусью» Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 — ученым и 15 — репрессированным преподавателям.

Также 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для белорусских студентов с сентября 2021 года.

Каунасский университет имени Витовта Великого выделяет 50 стипендий для белорусских студентов, которые были вынуждены покинуть страну или не могут продолжить обучение в Беларуси из-за преследований по гражданским и политическим причинам.

Также проект «Честный университет», который сотрудничает с фондами солидарности, белорусами зарубежья, международными организациями и партнерами, предоставляет пострадавшим от репрессий студентам академическую, юридическую и материальную помощь.

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