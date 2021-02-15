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Беларусь превращается в мертвую зону для иностранных инвесторов

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  • 15.02.2021, 9:15
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Беларусь превращается в мертвую зону для иностранных инвесторов

Ситуация в стране отпугивает зарубежный капитал.

Высокая политическая и экономическая неопределенность, характерная сегодня для Беларуси, стала отталкивать иностранных инвесторов от нашей страны. Никому не хочется сильно рисковать своими деньгами, пишет сайт naviny.by.

Неблагоприятный климат отталкивает западный капитал

В ближайшую пятилетку власти намерены увеличить объем внутренних инвестиций для стимулирования экономического роста. Однако итоги прошлого года свидетельствуют о том, что капитальные затраты резиденты Беларуси сократили.

Так, инвестиции в основной капитал по итогам 2020 года уменьшились на 6,8% до 28,7 млрд рублей. Одной из причин отрицательной динамики стало поведение иностранных инвесторов, которые резко сократили свои вложения в Беларусь.

Так, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал, профинансированных за счет иностранных вложений, составил 834,5 млн рублей и сократился почти вдвое (на 45,9%) по сравнению с предыдущим годом.

Кредиты иностранных банков, направленные на финансирование инвестиций белорусских компаний в основной капитал, уменьшились еще больше — на 55,7% до 182,3 млн рублей.

Поведение отдельных крупных компаний с иностранным капиталом показывает, что зачастую они не готовы инвестировать средства в развитие бизнеса на территории Беларуси. Так, крупнейший работодатель для белорусских айтишников компания EPAM (штаб-квартира находится в США) объявила об открытии крупного офиса в Литве, хотя ранее предпочитала трудоустраивать разработчиков в Беларуси.

Еще один яркий пример отказа иностранных инвесторов развивать бизнес в Беларуси — поведение крупного французского ритейлера Leroy Merlin, который осенью прошлого года объявил о приостановке строительства гипермаркета в Беларуси.

Наконец, действующие белорусские компаний с иностранным капиталом также сворачивают свои инвестиции в Беларуси. По этому пути, в частности, пошла австрийская компания A1 Telekom Austria Group, которой принадлежит белорусский мобильный оператор А1.

«В условиях неблагоприятного инвестиционного климата в 2020 году А1 существенно сократила капитальные затраты», — сообщается в отчете австрийской компании.

В целом капитальные расходы мобильного оператора A1 в 2020 году составили 26,8 млн евро и сократились примерно в четыре раза по сравнению с позапрошлым годом, а отдельно в четвертом квартале компания инвестировала всего 5,9 млн евро, что более чем в 10 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Другие западные инвесторы и вовсе продают свои активы на территории Беларуси. Так, польский инвестор Getin Holding в ближайшие месяцы планирует закрыть сделку по продаже «Идея Банка».

А вот покупать белорусские бизнесы иностранные инвесторы сейчас не горят желанием. По данным белорусского рейтингового агентства BIK Ratings, в 2020 году на территории Беларуси было заключено лишь 15 публичных сделок M&A (предполагающих слияние и поглощение бизнеса). Причем лишь 15% таких сделок считались входящими, то есть когда иностранные инвесторы проявляли интерес к приобретению белорусских бизнесов.

«Основными причинами снижения объемов сделок стали пандемия COVID-19, экономическая рецессия и политическая нестабильность в Республике Беларусь», — считают аналитики BIK Ratings.

Официальный Минск рассчитывает на Поднебесную

Как будет дальше развиваться ситуация с притоком инвестиций в Беларусь?

В основных положениях проекта программы на 2021—2025 годы о привлечении прямых иностранных инвестиций вообще речь не идет, а во время состоявшегося в конце прошлой недели так называемого ВНС речь шла только о расширении инвестиционного сотрудничества с Китаем.

Между тем, независимые эксперты сомневаются в том, что Беларусь сможет привлечь большие китайские инвестиции. К слову, за весь прошлый год прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) из Китая в Беларусь составили всего 23,7 млн долларов. В то же время импорт товаров из Китая в нашу страну, согласно последним статданным, за январь—ноябрь прошлого года составил почти 3,4 млрд долларов.

Как видим, Китай сейчас активно продает Беларуси свои товары, а прямые инвестиции из Поднебесной в нашу страну очень скромные.

«Китайские инвесторы редко вкладывают деньги в Беларусь. Они гораздо чаще направляют деньги в Западную Европу, чтобы получить доступ к инновационным технологиям, которые можно развивать в Китае. Что касается Беларуси, то в стране немного активов, которые могут заинтересовать китайских инвесторов», — отметил в комментарии для БелаПАН директор по развитию международной консалтинговой компании Civitta Даниэль Крутцинна.

Поэтому, говорит эксперт, Китай предпочитает поставлять в Беларусь свои (инвестиционные) товары, вытесняя с белорусского рынка западных конкурентов.

Схожего мнения придерживаются и белорусские экономисты.

«Даже когда у нас был деловой климат лучше, Китай приходил в Беларусь не с инвестициями, а с кредитами и своими товарами. Ожидать, что сейчас, когда доступ белорусских компаний к западным рынкам затрудняется, китайская сторона начнет вкладывать в Беларусь инвестиции, вряд ли стоит», — подчеркнула в комментарии для БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперты не ожидают, что и российские компании в нынешних условиях будут наращивать инвестиции в Беларусь. Кстати, на прошлой неделе выяснилось, что «дочка» российской «Транснефти» в Беларуси на грани закрытия, а в прошлом году из-за истории с «Белгазпромбанком» российский «Газпромбанк» также задумывался о своем присутствии в Беларуси.

«Сложно представить, кто сейчас будет вкладывать большие инвестиции в Беларусь. Если уже у российского “Газпромбанка” могут возникать пертурбации, то какой российский бизнес может чувствовать себя уверенно в Беларуси?» — задается риторическим вопросом Крутцинна.

Невозможность привлечь крупные иностранные инвестиции негативно скажется на экономическом развитии Беларуси, считают эксперты.

«После официальных заявлений о том, что государство будет бороться с нелояльным бизнесом, ожидать улучшения инвестиционного климата и притока иностранных инвестиций не приходится. Как следствие, сложно представить развитие экономики в стране, у которой нет ни достаточных средств, ни свободы мысли у бизнеса», — подчеркивает Мария Акулова.

Эксперты полагают, что без изменений в политической плоскости инвестиционный климат в стране вряд ли улучшится.

«Для привлечения серьезных иностранных инвестиций в Беларусь в белорусское руководство должны прийти стейкхолдеры, которым будут доверять и западные, и восточные инвесторы. Вместо пустых обещаний кредиторы и инвесторы должны увидеть реальные реформы, которые будут повышать экономический потенциал Беларуси», — резюмировал Даниэль Крутцинна.

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