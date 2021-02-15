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В Праге прошла совместная акция белорусов и бирманцев

  • 15.02.2021, 9:43
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В Праге прошла совместная акция белорусов и бирманцев

Они вместе протестовали против диктатуры в своих странах.

Несколько десятков белорусов и жителей Мьянмы вышли в центр Праги с флагами и транспарантами. Они требовали прекращения репрессий и освобождения политических заключенных, сообщает «Радыё Свабода».

«Между Мьянмой и Беларусью — расстояние в тысячи километров. Одна страна в Европе, вторая-в Юго-Восточной Азии. Парадокс, но при этом они имеют очень важную вещь, которая их объединяет», — считают организаторы акции.

«В обеих странах происходят массовые протесты против нелегитимного руководства — личной диктатуры Лукашенко и военной хунты в Мьянме. Две страны сегодня символически объединены жаждой к лучшей жизни и героическим противостоянием репрессиям и попыткам украсть победу на выборах у демократических лидеров».

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