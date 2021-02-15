Музыкантов группы РСП, чей концерт «накрыл» ОМОН, перевозят в Жодино 5 15.02.2021, 11:57

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Павел Городницкий (слева) и Денис Тарасенко

Группа активно поддерживает протесты, играла дворовые концерты и написала трек «Как ашчушчэнія».

Вечером 13 февраля на концерт группы «Разбитае сэрца пацана», который проходил на турбазе «Огонёк» под Смолевичами, ворвался ОМОН, сообщает euroradio.fm

«С концерта позвонила знакомая и сказала, что забирают телефоны», — сообщила читательница.

Задержанные — 67 человек, среди которых участники группы, включая фронтменов Дениса Тарасенко и Павла Городницкого, менеджерка команды Настасья Доль, певица LEAR, участники групп Panska Moc і Ok-Band, которые так же должны были играть в этот вечер — провели ночь в Смолевичском РОВД. По последней информации, их перевозят в изолятор в Жодино.

В местном чате сообщают, что некоторые задержданные, приехавшие на концерт на машинах, ехали на них же в РУВД — в каждой сидел омоновец. Машины остаются стоять у здания смолевичской милиции.

Группа РСП поддержала протесты, активно играла дворовые концерты, написала трек на злобу дня «Как ашчушчэнія».

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