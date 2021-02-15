Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге 6 15.02.2021, 15:52

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владимир зеленский

Президент Украины остается самым популярным политиком в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет "Гордон".

Действующего главу государства готовы поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место занимает нардеп от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 18,3% опрошенных.

Следом идут лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (14,5%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,4%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,2%), глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (5,1%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,5%).

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