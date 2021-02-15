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Белорусы Москвы вышли в поддержку бело-красно-белого флага

  • 15.02.2021, 21:09
Белорусы Москвы вышли в поддержку бело-красно-белого флага
иллюстрационное Фото

Фотофакт.

Белорусы Москвы вышли в поддержку исторического флага, которому уже более 100 лет.

"Интересно было сегодня слушать, как неуклюже гражданин Макей пытался повесить ответственность за принятие решения о запрете БЧБ на историков. Т.е. до этого, будто бы никто ни из исторического сообщества, ни из специалистов по геральдике и вексиллологии, ни прочих экспертов не заявляли о недопустимости "переписывания" истории!

Даже в этом вопросе псевдовласти очевидным образом проигрывают народной воле и голосу (соотношение 100 против 100 000 говорит само за себя). Но, как всегда, тупо из кожи вон лезут, выдавая мокрое за квадратное.

“Не прокатит!" — говорим мы всем приспешникам узурпатора!

"Сцяг мой вольны, сцяг мой смелы. Сцяг мой бел-чырвона-белы", - передает белорусы Москвы.

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