Госсекретарь США призвал Турцию избавиться от С-400 2 15.02.2021, 21:50

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Об этом Энтони Блинкен заявил главе турецкого МИДа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя С-400», — говорится в сообщении.

Также Блинкен и Чавушоглу обсудили конфликт в Сирии, смерть турецких заложников в Ираке и нормализацию отношений между Турцией и Грецией.

Россия и Турция заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Первые компоненты ЗРС поступили в республику в июле 2019 года. В начале ноября того же года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд.

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