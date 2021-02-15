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В регионах Беларуси продолжаются протесты

  • 15.02.2021, 22:03
В регионах Беларуси продолжаются протесты
иллюстрационное Фото

Борисов, Витебск и Мозырь вышли на вечерние акции.

В Беларуси продолжаются вечерние акции протеста.

На акции вышли жители Витебска, Борисова и Мозыря.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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