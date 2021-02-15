Минчане вышли поддержать врача Артема Сорокина 15.02.2021, 22:53

Акцию провели жители улиц Захарова-Пулихова.

Партизаны улиц Захарова-Пулихова вышли в поддержку врача Артёма Сорокина.

На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении него и журналистки Катерины Борисевич. Поводом для уголовного преследования стала статья, в которой говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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