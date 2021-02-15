Минчане вышли поддержать врача Артема Сорокина

Партизаны улиц Захарова-Пулихова вышли в поддержку врача Артёма Сорокина.
На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении него и журналистки Катерины Борисевич. Поводом для уголовного преследования стала статья, в которой говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя.
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