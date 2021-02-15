закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане вышли поддержать врача Артема Сорокина

  • 15.02.2021, 22:53
Минчане вышли поддержать врача Артема Сорокина

Акцию провели жители улиц Захарова-Пулихова.

Партизаны улиц Захарова-Пулихова вышли в поддержку врача Артёма Сорокина.

На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении него и журналистки Катерины Борисевич. Поводом для уголовного преследования стала статья, в которой говорилось, что в крови погибшего Романа Бондаренко не было алкоголя.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип