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Женский протест как новая политическая сила в России

  • Лола Тагаева
  • 15.02.2021, 23:17
Женский протест как новая политическая сила в России
иллюстрационное Фото: tut.by

Белоруски вдохновили россиянок?

14-го февраля в двух российских столицах прошла акция солидарности женщин "Против насилия, за любовь". В Москве они организовали живую цепь на Арбате, держа в руках белые ленты, валентинки и цветы в руках на протяжении двух часов, в Петербурге активистки выбрали местом проведения символичный СИЗО "Кресты", напротив которого зачитали отрывки из "Реквиема" Анны Ахматовой и возложили цветы к мемориалу жертв политических репрессий.

"В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным - всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алену Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках", - заявили инициаторы акции, независимые фем-активистки в описании мероприятия. Солидарность и поддержку высказали женщинам-активисткам из команды Навального Любови Соболь и Кире Ярмыш, художнице Юлии Цветковой, активистке Марии Алехиной, общественнице Анастасии Шевченко, журналистке Ирине Славиной и многим другим очень разным женщинам, столкнувшимся с насилием со стороны государства.

Появление женского протеста в России

Эта немногочисленная (всего несколько сотен женщин) мирная акция на самом деле - важнейшее для развития политической жизни событие в становящейся все более тоталитарной России. Все остросоциальные темы постепенно эволюционируют в политические, именно поэтому российская власть так боится и контролирует деятельность общественников. Однако этот переход произошел очень резко.

Чтобы было понятно, до этой зимы самым заметным прорывом солидаризации российских женщин стала внезапная их поддержка сестрам Хачатурян, вылившаяся в митинги и пикеты около представительств правоохранительных органов больше года назад. После были небольшие акции и мероприятия в поддержку художницы Юлии Цветковой, однако никаких серьезных политических лозунгов в те времена не прозвучали, тем более, не было и резких слов о таком явлении, как "женщины-политзаключенные".

В России становится слишком много насилия как в отношении женщин, так и вообще. Власть сама вытолкнула женщин сопротивляться ей также, как это произошло в Беларуси. До этой зимы вообще нельзя было говорить о женской политической активности в стране, понятия женского протеста в России не существовало, как не существовало его до прошлого лета в Беларуси.

Нарушение социального договора о патриархате

У перехода из социальной повестки в политическую две причины. Во-первых, российская власть сама разрушила социальный договор о патриархальных псевдобонусах для женщин, которые подразумевали, что "прекрасный пол"( извините за это определение) надо защищать: в развязанной властями войне против инакомыслящих больше нет никакой "скидки" в отношении женщин, их точно также бьют и арестовывают, создавая активисток, пострадавших от режима. Так появляются женщины-политзаключенные, по отношению к которым другим женщинам проще проявить солидарность.

Во-вторых, власть своим полным демонстративным равнодушием к проблемам гендерного насилия сама выталкивает женщин на улицы и в политическую активность. Закон о клевете о сексуализированном насилии, предполагающий тюремные сроки гораздо большие, чем за само изнасилование - это, безусловно, "плевок" и ответ на кампанию в поддержку девушек, переживших насилие со стороны мужчин, это ответ на всемирную акцию #metoo и кампанию по признанию гендерного насилия видимой для всех проблемой. Россия - особая страна, получите.

Неудивительно, что именно те, кто помогает женщинам выйти из абьюзивных отношений и занимается проблемой физического насилия внутри семьи, первыми заявили о необходимости заниматься помощью пострадавшим от насилия и со стороны власти. Так, Центр "Насилию.нет" объявили, что начали оказывать помощь тем, кто пострадал от полицейского насилия на митингах в январе, а АНО "НеТерпи: психологи за отношения без насилия" начали принимать заявки от пострадавших от политического насилия.Напомню, в Беларуси женщины, вышедшие против Лукашенко, сравнивали многолетнего правителя с домашним тираном на своих листовках и баннерах. Белорусский же сценарий повторился и в эстетике российской акции 14-го февраля - мирные акции с лентами и цветами в день любви.

Женская политическая повестка в России

Конечно, в этом контексте нельзя не упомянуть, что Юлию Навальную уже прочат на роль Светланы Тихановской, хотя это бессмысленные, на мой взгляд, рассуждения: сам Навальный отказался от идеи оппозиционного лидера за рубежом и заплатил за это тюрьмой.

Российская власть сама создала женскую политическую повестку в стране. Но главное - она теперь рискует за это поплатиться. К помощи пострадавшим присоединятся вскоре и другие социально ориентированные организации. В ситуации нарушения самых базовых прав государство само втягивает людей в политику: невозможно защищать одни права и не обращать внимание на правонарушения против другого пола. Но пример показали именно женщины и женские организации. И именно женщины в Беларуси стали мощной силой протестного движения и его лицом.

В предвыборный год Кремль рискует получить новые яркие политические лица среди женщин и новую оппозиционную повестку - поводов для нее он сам предоставляет предостаточно. Название первой женской политической акции "Против насилия" говорит само за себя. И даже если женщины не выиграют, то понервничать заставят.

Лола Тагаева, DW

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