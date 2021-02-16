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В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

  • 16.02.2021, 8:02
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса

Вид B1525 обладает большим набором мутаций.

В Великобритании обнаружили новую версию мутации коронавируса COVID-19, которую назвали B1525.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что новый штамм коронавируса обнаружили благодаря секвенированию генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. В Британии данную разновидность болезни диагностировали у 32 человек.

Самые первые случаи диагностики данной разновидности коронавируса были выявлены в декабре 2020 года в Нигерии и Великобритании.

Ученые сообщили, что новый вид B1525 обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

Что известно о новых штаммах коронавируса

Январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии в Британии

В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее предыдущей.

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