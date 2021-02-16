В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса
- 16.02.2021, 8:02
Вид B1525 обладает большим набором мутаций.
В Великобритании обнаружили новую версию мутации коронавируса COVID-19, которую назвали B1525.
Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что новый штамм коронавируса обнаружили благодаря секвенированию генома в 10 странах, включая Великобританию, Данию, США и Австралию. В Британии данную разновидность болезни диагностировали у 32 человек.
Самые первые случаи диагностики данной разновидности коронавируса были выявлены в декабре 2020 года в Нигерии и Великобритании.
Ученые сообщили, что новый вид B1525 обладает «потенциально тревожным набором мутаций».
Что известно о новых штаммах коронавируса
Январь 2021 года стал самым смертоносным месяцем пандемии в Британии
В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее предыдущей.