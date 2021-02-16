Медики выяснили, когда маски от COVID-19 особенно эффективны 4 16.02.2021, 10:45

Исследование провели в США.

Американские ученые обнаружили еще одну пользу ношения масок — эти приспособления обеспечивают более высокий уровень влажности вдыхаемого воздуха, а чем выше влажность в носоглотке, тем интенсивнее иммунная система борется с вирусом еще на входе. Особенно эффективно этот механизм работает в холодное время года. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophysical Journal.

Известно, что медицинские маски защищают от заражения и препятствуют распространению вируса SARS-CoV-2. Теперь исследователи из Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIDDK), входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США (NIH), нашли еще одно преимущество ношения масок.

Результаты исследования показали, что влажность воздуха под маской существенно выше, чем снаружи, а известно, что влажность помогает в борьбе с респираторными заболеваниями, к которым относится и COVID-19.

"Мы обнаружили, что маски для лица сильно увеличивают влажность вдыхаемого воздуха, и предполагаем, что именно гидратация дыхательных путей может быть причиной зафиксированного снижения тяжести заболевания у тех, кто носит маски, — приводятся в пресс-релизе NIDDK слова одного из авторов исследования Эдриана Бакса (Adrian Bax), сотрудника лаборатории химической физики института. — В свое время было показано, что высокий уровень влажности снижает тяжесть гриппа. Скорее всего, аналогичный механизм действует и в отношении COVID-19".

По мнению авторов, высокий уровень влажности ограничивает распространение вируса в легкие, способствуя мукоцилиарному клиренсу (MЦК) — защитному механизму, удаляющему слизь и потенциально вредные частицы из легких. Также увеличение влажности идет на пользу иммунной системе, способствуя производству интерферонов — белков, которые борются с вирусами. Этот процесс в иммунологии известен как повышение интерферонового ответа.

Недостаточная влажность, особенно в сочетании с низкими температурами воздуха, ухудшает как МКЦ, так и реакцию на интерферон, что может быть одной из причин, по которой люди больше подвержены респираторным инфекциям зимой.

В ходе исследования ученые протестировали четыре распространенных типа масок: маска № 95, трехслойная одноразовая хирургическая маска, двухслойная маска из хлопка и полиэстера и тяжелая хлопковая маска. Добровольцы, в масках и без них, дышали в герметичный стальной ящик, в котором приборы фиксировали влажность.

При наличии маски накопление влаги внутри ящика значительно уменьшалось из-за того, что большая часть водяного пара оставалась в маске, конденсировалась и повторно вдыхалась. Измерения проводили при трех различных температурах воздуха в диапазоне от восьми до 38 градусов Цельсия.

Результаты показали, что все четыре маски повышали уровень влажности вдыхаемого воздуха, но лучше всех работала толстая хлопковая маска. При низких температурах увлажняющий эффект всех масок значительно усиливался.

Авторы отмечают, что в ходе данного исследования они не изучали проникновение сквозь маски респираторных капель, содержащих вирусные частицы, а также не ставили своей целью выяснить, какие маски наиболее эффективны против коронавируса, они лишь хотели подчеркнуть еще один полезный аспект ношения масок в период пандемии.

"Даже когда все больше людей начинают вакцинироваться, мы должны сохранять бдительность и вносить свой вклад в предотвращение распространения коронавируса, вызывающего COVID-19, — говорит еще один автор статьи доктор Гриффин Роджерс (Griffin Rodgers), директор NIDDK. — Это исследование подтверждает важность ношения масок как простого, но эффективного способа защиты себя и людей вокруг от респираторных инфекций, особенно в зимние месяцы, когда повышается восприимчивость к вирусам".

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