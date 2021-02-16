В Польше уже 1,5 миллиона человек получили вакцину от коронавируса 1 16.02.2021, 13:27

Фото: Getty Images

Варшава использует все три утвержденные в ЕС вакцины от коронавируса.

В Польше вакцину от коронавируса получили почти 1,5 млн человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польские СМИ.

По крайней мере одну дозу получили уже 1,47 млн человек, из них 646 тыс. - в том числе и вторую дозу.

В 1775 случаях сообщали о существенных побочных реакциях.

Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что из следующих поставок вакцины основную часть направят на вакцинацию пожилых людей.

Польша использует все три утвержденные в ЕС вакцины от коронавируса - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca; но последнюю - с возрастными ограничениями.

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