Беглец из КНДР перебрался через демилитаризованную зону в Южную Корею 3 16.02.2021, 18:02

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фото: AFP

Это крайне редкий случай.

Во вторник военные из Южной Кореи в течение трех часов наблюдали за мужчиной, пока он шел по демилитаризованной зоне (ДМЗ), заполненной минными полями и огороженной колючей проволокой, сообщает BBC.

Случаи побега граждан Северной Кореи через ДМЗ крайне редки. Последний такой случай произошел в ноябре прошлого года.

Сообщается, что мужчина был замечен возле КПП в восточном секторе ДМЗ в 04:20 утра по местному времени во вторник. Пока не ясно, является ли он гражданским лицом или военнослужащим.

«Мы предполагаем, что он северокореец, и сейчас мы проводим расследование случившегося: в частности, каким образом он перешел [границу] и является ли он перебежчиком», - говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В ведомстве уточнили, что также расследуют, не выявил ли этот случай уязвимые места в системе защиты границы.

Прыжок через трехметровый забор

В ноябре прошлого года бывшему северокорейскому атлету удалось перепрыгнуть через трехметровый пограничный забор и попасть на территорию Южной Кореи.

Как сообщали южнокорейские СМИ, после этого южнокорейские власти заставили его совершить еще несколько подобных прыжков, чтобы он доказал, что и правда попал в страну таким образом.

Расследование показало, что один из винтов, на которых крепятся пограничные сенсоры, был плохо прикручен, что и позволило перебежчику пересечь границу. Система сенсоров была установлена, чтобы предупреждать военных о любом воздействии на пограничную стену.

По итогам расследования южнокорейские военные объявили, что проверят каждый сенсор на границе между двумя Кореями.

Каждый год около тысячи человек убегают из Северной Кореи, власти которой неоднократно обвинялись в нарушении прав человека. Большинство перебежчиков сначала пересекают границу с Китаем, откуда их нередко возвращают обратно в КНДР.

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