Евросоюз: Любые дальнейшие санкции против белорусского режима будут приниматься единогласно 2 16.02.2021, 18:11

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Брюссель отреагировал на правовой беспредел в Беларуси.

Евросоюз жестко отреагировал на массовые обыски у журналистов, правозащитников и в независимых профсоюзах Беларуси. Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

— Эскалация запугивания и нападений на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы, с домашними обысками, нарушающими свободы и верховенство закона. Это недопустимо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет, — написал Стано.

«Любые дальнейшие санкции будут приняты Советом единогласно. ЕС твердо убежден в том, что только демократия, верховенство закона и проведение свободных и справедливых выборов с учетом демократической воли народа Беларуси — единственный путь вперед, гарантирующий долгосрочную стабильность и суверенитет Беларуси», — цитирует пресс-секретаря Европейской службы внешних действий «Радыё Свабода».

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Belarus: Escalation of intimidation & assault on civil society,media @BAJ,human rights defenders @viasna96, trade unions, with home searches,violating freedoms & rule of law. It's unacceptable.Only respect 4human rights + free&fair elections can guarantee stability & sovereignty — Peter Stano (@ExtSpoxEU) February 16, 2021

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