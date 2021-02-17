Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна1
- 17.02.2021, 8:39
Пробудился крупнейший из действующих в Европе вулканов.
На итальянском острове Сицилия извергается вулкан Этна. Об этом сообщает ANSA.
По данным агентства, повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии вчера в 16:10 по местному времени. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось потоком лавы и выбросами вулканического пепла.
Этна — крупнейший из действующих в Европе вулканов. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, как правило его активность не представляет опасности для населения.