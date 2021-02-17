закрыть
17 февраля 2021, среда, 10:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

1
  • 17.02.2021, 8:39
Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна

Пробудился крупнейший из действующих в Европе вулканов.

На итальянском острове Сицилия извергается вулкан Этна. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии вчера в 16:10 по местному времени. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось потоком лавы и выбросами вулканического пепла.

Этна — крупнейший из действующих в Европе вулканов. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, как правило его активность не представляет опасности для населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип