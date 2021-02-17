Видеофакт: На Сицилии извергается вулкан Этна 1 17.02.2021, 8:39

Пробудился крупнейший из действующих в Европе вулканов.

На итальянском острове Сицилия извергается вулкан Этна. Об этом сообщает ANSA.

По данным агентства, повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии вчера в 16:10 по местному времени. Извержение из кратера на юго-восточном склоне сопровождалось потоком лавы и выбросами вулканического пепла.

Этна — крупнейший из действующих в Европе вулканов. Он находится под постоянным наблюдением специалистов, как правило его активность не представляет опасности для населения.

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