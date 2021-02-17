Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией

Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией8
- 17.02.2021, 8:46
- 2,290
Власти боятся роста протестной мобилизации белорусов.
Самая важная неизвестная переменная для властей — уровень протестной мобилизации белорусов в 2021 году, заявил The Village Беларусь политолог Андрей Елисеев.
Лукашенко всеми силами создает иллюзию подконтрольности ситуации, чтобы подавить волю несогласного большинства общества, но видно, что уверенности в этом у него нет.
Слабое место диктатора — социально-экономическое положение. Отсюда — многочисленные клятвы верности России. Для затыкания финансовых дырок и покупки лояльности части населения могут понадобится большие суммы (российских) денег.