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Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией

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  • 17.02.2021, 8:46
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Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией
фото: ТАСС

Власти боятся роста протестной мобилизации белорусов.

Самая важная неизвестная переменная для властей — уровень протестной мобилизации белорусов в 2021 году, заявил The Village Беларусь политолог Андрей Елисеев.

Лукашенко всеми силами создает иллюзию подконтрольности ситуации, чтобы подавить волю несогласного большинства общества, но видно, что уверенности в этом у него нет.

Слабое место диктатора — социально-экономическое положение. Отсюда — многочисленные клятвы верности России. Для затыкания финансовых дырок и покупки лояльности части населения могут понадобится большие суммы (российских) денег.

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