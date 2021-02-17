Политолог: У Лукашенко нет уверенности в контроле над ситуацией 8 17.02.2021, 8:46

2,290

фото: ТАСС

Власти боятся роста протестной мобилизации белорусов.

Самая важная неизвестная переменная для властей — уровень протестной мобилизации белорусов в 2021 году, заявил The Village Беларусь политолог Андрей Елисеев.

Лукашенко всеми силами создает иллюзию подконтрольности ситуации, чтобы подавить волю несогласного большинства общества, но видно, что уверенности в этом у него нет.

Слабое место диктатора — социально-экономическое положение. Отсюда — многочисленные клятвы верности России. Для затыкания финансовых дырок и покупки лояльности части населения могут понадобится большие суммы (российских) денег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».