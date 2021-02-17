Минчане провели акцию в поддержку легендарного шахтера Юрия Корзуна 1 17.02.2021, 9:02

Фотофакт.

Плакат в поддержку шахтера Юрия Корзуна на одной из парковок Минска, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, Юрия задержали утром 11 февраля и дали 15 суток очередного административного ареста. Позже появилась информация о том, что он объявил голодовку с момента задержания.

В сентябре 2020 года Юрий Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке на «Беларуськалии». Отбыл два административных ареста по 15 суток.

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