Минчане провели акцию в поддержку легендарного шахтера Юрия Корзуна

Минчане провели акцию в поддержку легендарного шахтера Юрия Корзуна1
- 17.02.2021, 9:02
Фотофакт.
Плакат в поддержку шахтера Юрия Корзуна на одной из парковок Минска, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, Юрия задержали утром 11 февраля и дали 15 суток очередного административного ареста. Позже появилась информация о том, что он объявил голодовку с момента задержания.
В сентябре 2020 года Юрий Корзун приковал себя к горнодобывающему оборудованию и отказался выходить на поверхность в знак протеста. После этого он присоединился к стачке на «Беларуськалии». Отбыл два административных ареста по 15 суток.