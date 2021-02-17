Стало известно, кто отдал приказ использовать боевое оружие против мирных демонстрантов в Бресте 16 17.02.2021, 14:30

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Вадим Денисенко

фото: Mnsvu.org

Все виновные в преступлениях против белорусского народа будут наказаны.

Приказ использовать вооруженных военных во время протестов в Бресте отдал командующий войсками сил специальных операций Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко, сообщает «Радыё Свабода».

Об этом стало известно из показаний свидетеля Лабковича, майора части № 89417 в Марьиной Горке и непосредственного руководителя прапорщика Голицына и капитана Роман Гаврилова, которые участвовали в брутальном разгоне мирной акции протеста 11 августа 2020 года в Бресте. Ранее Гаврилов на суде признался, что это он убил безоружного протестующего Геннадия Шутова.

Из показаний следует, что в Бресте 11 августа в подчинении командиров ОМОНа было около 20 военных спецназовцев. Они были разделены на группы по 5-6 человек и действовали в городе в штатском. Все были с огнестрельным оружием, переговоры между ними и командирами осуществлялись через мобильные телефоны, средства спецсвязи использовать было запрещено.

Лабкович лично забирал пистолеты Макарова у Гаврилова и Голицынa после убийства Шутова.

По его показаниям, в обоймах отсутствовало по два патрона.

Генерал-майора Денисенко также должны были допросить на суде в качестве свидетеля, однако в суд он не приехал по причине болезни. Судья сообщила, что на больничном он находится с 6 по 20 февраля.

Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Но это не помогло, и 19 августа Геннадий умер.

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