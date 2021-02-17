Последнее слово Екатерины Андреевой: Свободу всем политзаключенным! 2 17.02.2021, 14:41

Дарья Чульцова и Катерина Андреева.

Фото: TUT.BY

Журналистка «Белсата» в суде призвала к освобождению всех узников режима.

Сегодня в Минске судят журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. Именно они вели репортаж с протеста на «Площади перемен» в Минске. Прокурор запросил для них два года колонии. Екатерина Андреева выступила в суде с последним словом.

Как сообщает tut.by, она сказала, что последние шесть лет она посвятила журналистике. Сейчас ей — 27. Последний год она часто работала в опасных условиях.

— Каждый раз, уходя на работу, я рисковала своим здоровьем и жизнью. Тем не менее, я шла в эпицентр событий. Мне удавалось укрываться от обстрелов резиновыми пулями, взрывов светошумовых гранат, ударов дубинок. Моим коллегам повезло гораздо меньше. В них прицельно стреляли, ломали носы, но до сих пор по фактам насилия над ними не заведено ни одного уголовного дела, как и над мирными протестующими. 11 ноября был убит Роман Бондаренко за то, что не позволял срезать ленточки. 15 ноября на «Площадь перемен» вышли люди. Я показывала эти события в прямом эфире. За это меня бросили в тюрьму по придуманному обвинению. Представленные доказательства доказывают мою невиновность. Я не совершала преступление сама и подстрекала никого к этому. <…>

У меня есть все: молодсть, любимая профессия, известность и, главное, чистая совесть. Свои силы я хочу посвятить на созидание, на построение Беларуси, в которой не будет политических репрессий. Я требую оправдательного приговора для себя, для своих коллег и для сотен политзаключенных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».