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Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

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  • 17.02.2021, 14:51
Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.

Сегодня в Минске проходит незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.

Дипломаты Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США пришли на суд к Виктору Бабарико, сообщает официальный телеграм-канал политика.

Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам: «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».

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