Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико

Европейские и американские дипломаты поддержали Виктора Бабарико1
- 17.02.2021, 14:51
Сотрудники дипмиссий пришли на суд над политиком.
Сегодня в Минске проходит незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.
Дипломаты Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США пришли на суд к Виктору Бабарико, сообщает официальный телеграм-канал политика.
Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам: «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».