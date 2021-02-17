Ученые пытаются «услышать» радость слонов с помощью сейсмометров 17.02.2021, 16:33

фото: fox chanel

Как это работает?

Ученые пытаются наблюдать за слонами с помощью сейсмометров, чтобы лучше понять их поведение. Однако, пока что приборы позволяют зафиксировать топот животных лишь в 50 метрах от них, пишет «Популярная механика».

Если слоны в одной группе разлучаются, даже на самое короткое время, они приходят в восторг после воссоединения друг с другом. Они похожи на собак, которые вернулись к своим хозяевам после 15 минут разлуки. Одна исследовательская группа решила проверить, можно ли с помощью обычных дешевых сейсмометров засечь моменты радости этих животных.

Прежде всего эти приборы предназначены для фиксации колебаний почвы, возникающих в результате землетрясений. Однако, даже довольно простые и дешевые сейсмометры достаточно чувствительны, чтобы улавливать колебания, производимые ураганами или даже таянием снега. Если даже такое этим приборам под силу, то довольно громких слонов сейсмометры смогут запросто услышать, решили исследователи.

В своем исследовании ученые использовали относительно недорогие приборы (стоимостью менее $1000), которые могут улавливать акустические волны, проходящие через атмосферу, и сейсмические волны, передающиеся в толще земли. Уже было показано, что с помощью таких устройств можно получать сигнал от землетрясений, лавин, запусков ракет и метеоритов, взрывающихся в воздухе.

Но оказалось, что эти приборы недостаточно чувствительны, чтобы услышать слонов на большом расстоянии. Исследователям удалось поймать сигнал трубящего слона максимум в 200 метрах от него. А топот ног этих животных сейсмометр смог достоверно засечь лишь в 50 метрах. Но авторы не отчаиваются: они надеются настроить приборы так, чтобы слышать движения животных на больших расстояниях.

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