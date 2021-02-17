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Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального

  • 17.02.2021, 16:57
Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального
Алексей Навальный

Все обвинения против российского оппозиционера являются надуманными.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить политика Алексея Навального. Постановление опубликовано в блоге оппозиционера.

«16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — сказано в документе.

Напомним, что ранее Алексей Навальный попросил Совет Европы принудить Кремль исполнить решения ЕСПЧ. В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Навальных по делу «Ив Роше», по которому политик получил 3,5 года условно. ЕСПЧ посчитал, что дело касается коммерческой деятельности и не может быть квалифицировано как уголовное преступление. ЕСПЧ также присудил Навальному 22 тысячи евро за необоснованное нахождение под домашним арестом по делу «Ив Роше».

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