закрыть
17 февраля 2021, среда, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вывоз золота из России оказался национальным проектом

2
  • 17.02.2021, 17:47
  • 1,548
Вывоз золота из России оказался национальным проектом
Фото: AP

В 2020 году Москва экспортировала золота втрое больше, чем годом ранее.

Российский экспортный центр (РЭЦ) в среду отчитался о «прорыве» в достижении одной из ключевых национальных целей, определенных «майскими указами» президента, - развитии экспорта чего-либо, кроме нефти, газа и простейшего минерального сырья.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ в 2020 году достиг абсолютного рекорда - 161,3 млрд долларов, сообщили РИА «Новости» в РЭЦ. По сравнению с 2019-м ННЭ вырос на 6,2 млрд долларов, или 3,9%.

Конкретные товары, обеспечившие рекорд, в РЭЦ не назвали, но уточнили, что максимальная доля - 20,8% - пришлась на «металлопродукцию».

Речь идет об усиленном вывозе золота, которое российские власти относят к несырьевым товарам и включают в статистику ННЭ, отчитываясь о выполнении нацпроекта.

В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму 18,5 млрд долларов - втрое больше, чем годом ранее. С апреля ЦБ РФ прекратил покупать драгметалл в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, открывая дорогу к вывозу почти всего золота, что добывается в стране.

Валютная выручка за золотой экспорт была призвана компенсировать провал нефтедолларовых поступлений, когда рынок углеводородов оказался в состоянии пандемического шока.

Без учета дополнительных доходов от золота (порядка 12 млрд долларов) несырьевой экспорт упал бы примерно на 6 млрд долларов, или 3,8%.

Чиновники осознают, что присутствие золота в данных о несырьевом экспорте выглядит странно. Но его исключение сильно испортит статистику по ННЭ, который правительству поручено увеличить почти вдвое к 2024 году.

Драгметалл может быть исключен из методики подсчета ННЭ, такие возможности рассматриваются в правительстве РФ, рассказывала в конце января глава РЭЦ Вероника Никишина.

В зависимости от решения - будет и прогноз по несырьевому экспорту, признала она: «Если мы смотрим с учетом прогноза роста золота - это один прогноз, а если мы золото убираем - это какой-то другой прогноз».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип