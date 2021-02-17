Нефть и российский рубль дрогнули на решении Саудовской Аравии увеличить добычу
- 17.02.2021, 19:32
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С апреля королевство вернет на рынок миллион баррелей в день.
Цены на нефть сдали весь дневной рост, а курс российского рубля ускорил падение в среду на новостях о том, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, передает finanz.ru.
Фьючерсы на сорт Brent спикировали на 1,2 доллара, или почти 2%, за полчаса после того, как The Wall Street Journal cообщила о планах саудитов вернуть на рынок 1 млн баррелей в сутки.
По словам источников WSJ, Эр-Рияд планирует может нарастить добычу в апреле и вернуть на рынок поставки, которые были изъяты по итогам январского встречи ОПЕК+.
Саудовская Аравия официально еще не сообщала о своем решении в ОПЕК и может пересмотреть его, если ситуация на нефтяном рынке ухудшится, говорят источники WSJ.
Глава Минэнерго королевства Абдулазиз бен Сальман в среду заявил о «высокой неопределенности», которая по-прежнему давлеет над рынком, и призвал «проявлять крайнюю осторожность».
На новостях из Саудовской Аравии цена Brent с 64,7 доллара за баррель утром падала до 63,17 доллара на 17.15 по Минску, после чего отыграла часть потерь.
Фьючерсы на WTI подешевели на доллар и уходили ниже 60 долларовой отметки.
Рубль продолжил дешеветь к доллару третий день подряд вслед за ценами гособлигаций РФ и валютами развивающихся стран.
На 18.06 по Минску доллар с расчетами «завтра» подорожал на 35 копеек, до 74,0555 рубля. Курс евро в ходе торгов поднимался до 89,3525 рубля, но откатился к отметке 89,15 за час до конца основных торгов.
Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, снизился на 0,13%, до 148,54 пункта.
С февраля Саудовская Аравия снизила добычу нефти до минимума за 11 лет - 8,125 млн баррелей в сутки.
Помимо квоты по сделке ОПЕК+ саудиты добровольно убрали с рынка 1 млн баррелей ежедневных поставок, опасаясь, что вторая коронавируса уронит спрос.
Но рекордные холода, охватившие Европу и США, дали новый толчок нефтяному ралли, взвинтившему котировки на 80% за 4 месяца.
Цены обновили рекорды с января 2020 года после того, как США потеряли треть нефтедобычи из-за холодов в Техасе и даже Россия была начала качать меньше квоты ОПЕК+, поскольку поставки по нефтепроводам с некоторых месторождений пришлось ограничивать из-за аномально холодной погоды.