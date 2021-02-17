Минскую протестантскую церковь «Новая жизнь» выселили из дома молитвы 6 17.02.2021, 19:41

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фото: naviny.online

Здание опечатано.

Судебные исполнители 17 февраля выселили общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» из здания дома молитвы на улице Ковалева в Минске, передает naviny.online.

Администратор церкви Виталий Антончиков сообщил БелаПАН, что к 16:00 здание закрыли, все двери опечатали. «Нам ничего не сказали, но, как мы полагаем, сегодня они исполнили решение суда. Здание (а по бумагам оно уже давно принадлежит городу) они вернули в собственность городу. Сегодня они позволили нам кое-какие вещи забрать, остальное опечатали», — отметил он.

Говоря о том, что теперь будет делать община, Антончиков подчеркнул, что пандемия коронавируса «немножко помогла церкви, если можно так сказать, многое перевести в онлайн-формат».

«Сейчас мы, скорее всего, будем активно его использовать, — отметил администратор «Новой жизни». — Но все-таки мы бы не хотели оставлять собрания и уходить вообще в подполье, мы хотели бы иметь общие собрания. Однако пока даже мыслей нет, куда можно пойти, чтобы для такой огромной церкви снять [помещение] в аренду».

Перспективы строительства здания на новом месте у общины пока нет. «Были разговоры, особенно последние два года, что [столичные власти] нам могут выделить какой-то участок, но пока дальше разговоров это не пошло. Может быть, из-за того, что теперь мы всего лишились, они сейчас как-то начнут этот вопрос решать. Но пока ничего конкретного у нас нет», — сказал Антончиков.

Как сообщалось, 17 февраля около 11:00 судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь.

В церкви в это время находилось около 50 прихожан, которые молились о разрешении сложившейся ситуации. Антончиков сообщал БелаПАН, что сотрудники органов «потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут на "сутки"». После прозвучавшего предупреждения члены общины покинули здание.

Спустя некоторое время представителей общины пропустили внутрь и позволили забрать некоторое имущество. Остальные вещи церкви были описаны, община сможет вернуть их позже.

В конце прошлого года управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви «Новая жизнь» очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11:00. На 10:00 дня выселения церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

19 января община получила повестку, которой управление принудительного исполнения обязало представителей церкви явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении.

1 февраля судебные исполнители составили новый административный протокол по факту нарушения предписания суда о выселении общины из здания, однако пастор Вячеслав Гончаренко его не подписал. Виталий Антончиков тогда сообщил БелаПАН, что судебные исполнители намерены предпринять очередную попытку выселения общины 17 февраля.

Стоит отметить, что 16 января 2019 года в Минске состоялось общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево. План предусматривает строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. На месте дома молитвы «Новой жизни» предполагается возвести школу.

На воскресной проповеди 10 марта того же года пастор Вячеслав Гончаренко среди прочего сказал прихожанам, что у церкви «Новая жизнь» будет «новое прекрасное здание». Позднее Антончиков пояснил БелаПАН, что пастор «настраивал верующих на то, что церкви так или иначе нужен новый дом молитвы — на старом или новом месте».

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, в которое прихожане в 1990-х годах за свои средства перестроили выкупленный у государства полуразрушенный коровник, Мингорисполком пытается уже около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.

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