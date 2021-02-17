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На белорусско-литовской границе не работают четыре пункта пропуска

  • 17.02.2021, 21:14
На белорусско-литовской границе не работают четыре пункта пропуска

Проблемы объясняются сбоями в программном обеспечении.

Временно прекращена работа четырёх пунктов пропуска на белорусско-литовской границе.

"По информации литовской стороны сегодня с 19:00 в пунктах пропуска Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай и Райгардас (с белорусской стороны — Каменный Лог, Котловка, Бенякони и Привалка соответственно) полностью прекращено оформление", — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного комитета.

Проблемы объясняются сбоями в программном обеспечении с литовской стороны. Ожидается, что работу литовские пункты пропуска возобновят в 22:00.

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