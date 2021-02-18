Байден провел первые переговоры с Нетаньяху 1 18.02.2021, 8:03

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Лидеры двух стран обсудили отношения между США и Израилем.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду впервые поговорили по телефону, положив конец предположениям о возможном грядущем охлаждении в американо-израильских отношениях, сообщает «Голос Америки».

Правда, обозреватели справедливо отмечают, что Нетаньяху не стал одним из первых иностранных лидеров, которым позвонил новый президент США, несмотря на особые близкие отношения между Израилем и Соединенными Штатами.

Собеседники подчеркнули тесную связь между странами во время общения по телефону, которое Байден в беседе с журналистами охарактеризовал как «хороший разговор».

В Белом доме заявили, что во время беседы Джо Байден поддержал ряд соглашений, заключенных его предшественником Дональдом Трампом по части нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами ближневосточного региона.

Президент Байден «подтвердил, что он всегда лично был заинтересован в безопасности Израиля и выразил свое намерение укреплять все аспекты американо-израильского партнерства, включая наше тесное сотрудничество в сфере обороны», - говорится в заявлении Белого дома.

Пресс-служба Биньямина Нетаньяху сообщила, что беседа, продолжавшаяся около часа, была «очень теплой и дружеской».

«Два лидера отметили свои давние личные связи» и согласились укрепить союз между обеими странами, говорится в заявлении. Премьер-министр Израиля и президент США также «обсудили будущее продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу и региональные вызовы, договорившись о продолжении диалога».

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