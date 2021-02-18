В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса 2 18.02.2021, 8:10

фото: Istock

Новый штамм одержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов.

В среду, 17 февраля, в лаборатории Vita в Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса COVID-19, сообщает nv.ua.

На сайте лаборатории отмечается, что предварительно новый штамм получил название Fin-796H — он содержит признаки как британского, так и южноафриканского вариантов.

«Одна мутация в варианте препятствует надежному обнаружению вируса одним из методов, рекомендованных ВОЗ весной прошлого года», — заявил доцент кафедры клинической микробиологии Сакари Йокиранта.

В лаборатории не отмечают, является ли новая мутация коронавируса более заразной и смертельной как британский и южноафриканский штаммы.

Что известно о новых штаммах коронавируса

В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее предыдущей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».