Власти играют с огнем: белорусским водителям приготовили новый сюрприз 9 18.02.2021, 9:57

3,684

Права будут пытаться забрать за долги.

В Беларуси судебные исполнители смогут лишать должников водительских прав. С 15 июля начнут действовать изменения, внесенные в закон «Об исполнительном производстве», сообщает «Еврорадио».

Долги начнут взыскивать по новым правилам: у судебных исполнителей станет больше полномочий. Например, они смогут временно ограничить право должника на управление транспортными средствами, право на охоту.

Предполагается, что такие шаги должны мотивировать белорусов на то, чтобы скорее рассчитаться с задолженностью, и тогда ограничения снимут. Теперь же такие меры воздействия может принять только суд. С июля судебный исполнитель просто выпишет постановление и водитель-должник автоматически станет пешеходом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».